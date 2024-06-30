Мокроусова рассказала о планах по восстановлению фасадов Саратова

Глава Саратова Лада Мокроусова провела инспекцию состояния зданий в городских районах. Она посетила улицы Вольскую, Белоглинскую и Чапаева, где убедилась в необходимости диалога с владельцами коммерческих и жилых объектов для улучшения их внешнего вида.
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