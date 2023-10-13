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«Остается только жалеть, что не ушли сами…» Реакция на решение исключить ОКР из рядов МОК

«Остается только жалеть, что не ушли сами…» Реакция на решение исключить ОКР из рядов МОК

Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. Причиной стало включение в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав РФ.

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