«Остается только жалеть, что не ушли сами…» Реакция на решение исключить ОКР из рядов МОК

Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления. Причиной стало включение в состав ОКР олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вошли в состав РФ.
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