В США заявили о лишнем внимании к Зеленскому из-за покушения на Трампа

Возможная связь подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Раута с Украиной привлекает лишнее внимание к Владимиру Зеленскому на фоне его предстоящих переговоров с главой Белого дома Джо Байденом.
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