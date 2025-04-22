В России предложили запретить «монетизацию» преступлений с помощью книг и интервью

Доктор юридических наук, профессор и заслуженный юрист России Иван Соловьев выступил с инициативой запретить осужденным за тяжкие преступления распространять любые сведения о своих деяниях через публичные каналы.
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