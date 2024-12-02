Минобороны РФ: более 300 тысяч контрактников прошли обучение в резервных полках для СВО

Начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев в своей статье для журнала «Красная звезда» указал, что в 2024 году более 300 тысяч военнослужащих прошли обучение в резервных полках, готовящих контрактников к участию в спецоперации.