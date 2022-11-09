Военное обозрение

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В Бердянске задержаны двое бывших боевиков нацбата «Азов», готовивших теракт на объектах энергетики

В Бердянске задержаны двое бывших боевиков нацбата «Азов», готовивших теракт на объектах энергетики

Российские спецслужбы предотвратили теракт на объектах энергетики в Бердянске Запорожской области, задержав двух местных жителей, имевших опыт боевых действий в составе националистических батальонов.

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