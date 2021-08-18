Если датский флаг совместить с английским, получится красное знамя

Сидят три армянина в ресторане, за соседним столиком спиной к ним девушка с аппетитными формами. Один армянин: - Э, чтобы с такой девушкой переспать, я бы и пять тысяч не пожалел! Второй: - Да что там пять, мне и десять не жалко! Третий: - Да вы что, такой красавица, такой красавица! Такой девушка надо одеть, обуть, дорогой машина подарить, в такой рэсторан каждый вечер водить! Девушка оборачивается: - Простите, кто из вас третий говорил? Армяне: - Да ты кушай, кушай, мы так, между собой разговариваем.