Тегеран и ЕС: Продолжаются усилия по снятию санкций, заявляет Аббас Аракчи

Тегеран продолжает сотрудничество с "евротройкой" и ЕС, стремясь к отмене санкций. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел Нидерландов подтвердил данное направление политики Исламской Республики.