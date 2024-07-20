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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Коротышкин: «Сейчас для меня Олимпиада – это какой-то сюр. Спортсмены не могут думать о результате, МОК принимает политические решения»

Следующие соревнования пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. «Спортсмены должны быть допущены до соревнований без каких-либо «но».

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