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Почему финны не хотят отгораживаться забором от России

Почему финны не хотят отгораживаться забором от России

Линия на «закрытие и укрепление» подвергается все более жесткой критике Фото: Погранохрана Финляндии В сентябре 2026 года власти Финляндии обещают достроить забор на границе с Россией.

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