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Царьград

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Челябинец эксгумировал тело собственного ребёнка

Челябинец эксгумировал тело собственного ребёнка

Безутешный отец хочет добиться правды и узнать, от чего умер новорожденный.Отец новорожденного, скончавшегося в челябинской больнице, намерен выяснить точные обстоятельства смерти ребёнка после проведения повторной судебно-медицинской экспертизы.

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