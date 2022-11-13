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Федун о 2-м месте «Спартака»: «В лазарете 6 человек. Никто так хорошо с такими большими потерями не играет»

Леонид Федун высказался о 2-м месте «Спартака» по итогам осенней части Мир РПЛ. «В лазарете «Спартака» находятся шесть человек.

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