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Москва предупреждает: Чем для ВСУ обернется спецоперация после референдума на Донбассе

Малороссийский вестник СПб предупреждает, что Москва готовится дать Киеву жесткий отпор. Общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик обратились с требованием к местным властям срочно провести референдумы по присоединению к России.

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