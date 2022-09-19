Малороссийский вестник СПб предупреждает, что Москва готовится дать Киеву жесткий отпор. Общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик обратились с требованием к местным властям срочно провести референдумы по присоединению к России.
Малороссийский вестник СПб предупреждает, что Москва готовится дать Киеву жесткий отпор. Общественные палаты Луганской и Донецкой народных республик обратились с требованием к местным властям срочно провести референдумы по присоединению к России.
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