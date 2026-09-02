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Глава Росрыболовства раскрыл, сколько рыбы в год недоедают россияне

Глава Росрыболовства раскрыл, сколько рыбы в год недоедают россияне

Дело не столько в дефиците продукта, сколько в привычках и доступности: рыба есть, но не всегда оказывается в привычной продуктовой корзине Потребление рыбы в России значительно ниже нормы, заявил на Восточном экономическом форуме глава Росрыболовства Илья Шестаков, пишет РИА Новости.

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