Глава Росрыболовства раскрыл, сколько рыбы в год недоедают россияне

Дело не столько в дефиците продукта, сколько в привычках и доступности: рыба есть, но не всегда оказывается в привычной продуктовой корзине Потребление рыбы в России значительно ниже нормы, заявил на Восточном экономическом форуме глава Росрыболовства Илья Шестаков, пишет РИА Новости.