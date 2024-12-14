📷❗️Невзирая на тот факт, что в Латакии сосредоточилось большое количество многоцелевых вертолётов ВКС России (Ми-8МТВ-1/5, Ми-8АМТШ-В/ВН и т.
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📷❗️Невзирая на тот факт, что в Латакии сосредоточилось большое количество многоцелевых вертолётов ВКС России (Ми-8МТВ-1/5, Ми-8АМТШ-В/ВН и т.