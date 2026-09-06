АКМ уступил «Югре» в первом матче сезона ВХЛ в Ханты-Мансийске

Хоккеисты АКМ уступили обладателям Кубка ВХЛ «Югре» со счётом 3:1, проведя почти период в меньшинстве из-за 18 минут штрафа.
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