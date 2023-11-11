Кому молятся верующие в церковный праздник 12 ноября 2023 года, запреты дня Марина ОнегинаВ воскресенье, 12 ноября 2023 года, религиозный праздник тесно переплетается с народными традициями, а также древними обрядами и запретами.
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