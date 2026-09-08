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Карта: крупнейшие торговые профициты и дефициты в мире

Карта: крупнейшие торговые профициты и дефициты в мире

Карта: крупнейшие торговые профициты и дефициты в мире / © Visual Capitalist Используя данные Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда (МВФ), эта карта показывает торговые профициты и дефициты стран мира в доле от ВВП.

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