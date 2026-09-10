Honda Passport TrailSport обрела новую вездеходную подвеску[{"type":"text-block","attr":{},"content":"С точки зрения рачительного семьянина покупка кроссовера Honda Passport выглядит сущим безумием, ведь эта пятиместная модель стоит дороже своего более крупного трехрядного соплатформенника Honda Pilot: 45 тысяч против 42,4 тысячи долларов.