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Царьград

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Куда пропал Шойгу, и почему молчит Медведев? "Режим тишины" объяснил политтехнолог Маркелов

Куда пропал Шойгу, и почему молчит Медведев? "Режим тишины" объяснил политтехнолог Маркелов

Куда пропал Шойгу, и почему молчит Медведев? "Режим тишины" объяснил политтехнолог Маркелов. Как отметил политолог, сейчас идёт тщательный контроль информационного пространства.

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