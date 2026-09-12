Куда пропал Шойгу, и почему молчит Медведев? "Режим тишины" объяснил политтехнолог Маркелов. Как отметил политолог, сейчас идёт тщательный контроль информационного пространства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Ему дорога под следствие. И дочь под полную проверку.
Но с нашим руководством такое не возможно, ибо дружба выше даже закона.
Да никуда Шойгу не пропадет, ибо такое не тонет. Путин своему фавориту очередное теплое доходное местечко предложит