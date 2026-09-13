Раскрыт список стран, где могут пройти трехсторонние переговоры по Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что наследный принц Абу-Даби Халед бен Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян подтвердил готовность ОАЭ предоставить площадку для переговоров по Украине.
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