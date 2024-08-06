В Китае запущена первая партия низкоорбитальных спутников связи, способных составить конкуренцию StarlinkКитайские власти при участии компаний с государственным участием формируют собственную группировку низкоорбитальных спутников связи, функционально дублирующих сеть американской Starlink.
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