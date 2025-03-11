Европа заявила о космической независимости после успеха Ariane 6 на фоне напряжённости с США

Второй успешный запуск европейской ракеты Ariane 6, состоявшийся 6 марта, стал поводом для европейских чиновников заявить о важности сохранения «стратегической автономии» в космической сфере на фоне изменений в отношениях с США.
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