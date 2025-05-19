В Приморском крае подведены итоги конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа»

В Приморском крае подвели итоги конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа». Мероприятие проводится с целью повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о деятельности полиции.
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