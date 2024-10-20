МИД: роуминг между РФ и Белоруссией могут отменить в 2025 году

Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить уже в 2025 году. Как рассказал РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, с 1 января абонентов Союзного государства будут обеспечивать услугами связи по тарифам, которые будут сопоставимы в мобильных сетях обеих стран.