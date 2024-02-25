Старшего брата Volkswagen Tiguan заметили во время испытаний

При дебюте нового Volkswagen Tiguan в 2023 году многим бросилось в глаза отсутствие в его гамме семиместного варианта Allspace, но впоследствии выяснилось, что его заменят на новый кроссовер под названием Tayron.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии