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Неизвестные оставили кучу мусора на детские площадке в саду Чернова Дача

Неизвестные оставили кучу мусора на детские площадке в саду Чернова Дача

Жильцы Невского района Санкт-Петербурга обнаружили кучу мусора на детской площадке в одном из дворов Как сообщает читатель «Мойки78», субботним утром на детской площадке в саду Чернова Дача (парк Сосновка) осталась гора неубранного мусора, после пятничных гуляний.

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