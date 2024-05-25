Неизвестные оставили кучу мусора на детские площадке в саду Чернова Дача

Жильцы Невского района Санкт-Петербурга обнаружили кучу мусора на детской площадке в одном из дворов Как сообщает читатель «Мойки78», субботним утром на детской площадке в саду Чернова Дача (парк Сосновка) осталась гора неубранного мусора, после пятничных гуляний.