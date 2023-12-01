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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «У нас много талантов остались играть в России. Эти ребята – настоящие патриоты, они радуют наших болельщиков»

– Во второй раз за три матча СКА в третьем периоде играет в три пятерки. На скамейке оказываются одни и те же люди – Рендулич и Галимов.

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