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Новости от Богданова

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Возражения Валентина Богданова Дмитрию Орешкину на его выступление на ЮТУБ - канале 08.12.22023 г.

  Уважаемый Дмитрий! Прошу не ошибаться в своих выступлениях, что Крым был окупирован Россией, а в действительности она возвратила в свой состав безумный подарок Хрущёва, за который сегодня и бъются укры, не щадя жизни тысячь молодых хлопцев.

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