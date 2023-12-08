Возражения Валентина Богданова Дмитрию Орешкину на его выступление на ЮТУБ - канале 08.12.22023 г.

Уважаемый Дмитрий! Прошу не ошибаться в своих выступлениях, что Крым был окупирован Россией, а в действительности она возвратила в свой состав безумный подарок Хрущёва, за который сегодня и бъются укры, не щадя жизни тысячь молодых хлопцев.