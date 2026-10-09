БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Латвии вправит мозги только возрождение СССР

Латвии вправит мозги только возрождение СССР

К власти в Риге приходят исключительно националисты-русофобы, и для них это выгодный бизнес Дмитрий Родионов На фото (справа налево): президент Молдовы Санду, Владимир Зеленский, премьер-министр Латвии Кульбергс, глава МИД Швеции Мальмер Стенергард, премьер-министр Украины Корецкий, председатель ЕС Кошта, президент Литвы Науседа и президент Финляндии Стабб.

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