К власти в Риге приходят исключительно националисты-русофобы, и для них это выгодный бизнес Дмитрий Родионов На фото (справа налево): президент Молдовы Санду, Владимир Зеленский, премьер-министр Латвии Кульбергс, глава МИД Швеции Мальмер Стенергард, премьер-министр Украины Корецкий, председатель ЕС Кошта, президент Литвы Науседа и президент Финляндии Стабб.
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