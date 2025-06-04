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США отказались передавать Киеву обещанные компоненты ракет

США отказались передавать Киеву обещанные компоненты ракет

Соединенные Штаты перенаправили на свои нужды обещанные Украине компоненты для ракет. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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