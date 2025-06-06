Компания SpaceX Илона Маска построит в Техасе собственный передовой завод по производству корпусов чипов

Хотя SpaceX пока не производит собственные чипы, по имеющимся данным, компания расширяет свою деятельность в области фанат-аут панельной упаковки (FOPLP) и планирует построить завод по производству упаковки для чипов в Техасе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии