Журналист Гөлүсә Закирова: Кеше, иң беренче чиратта, үзенең әхлагын үзгәртергә тиеш

«Мәгариф», «Гаилә һәм мәктәп» журналлары баш мөхәррире, журналист Гөлүсә Закирова мөфти Равил Гайнетдин фатихасы һәм Сөләйман Кәримов матди ярдәме белән оештырылган «Хаҗ Кәрим» хәйрия юлламасы буенча изге сәфәргә киткән.
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