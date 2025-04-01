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Застройщики и их УК: идеальное первое свидание

Застройщики и их УК: идеальное первое свидание

Управляющая компания появляется в доме, когда он уже построен, — безвозвратно устаревший формат. Сегодня передовые девелоперы приглашают УК к работе, когда дом только-только задуман Находящийся сегодня на рассмотрении проект федерального закона «О внесении изменений в статью 162 Жилищного кодекса Российской Федерации» предлагает изменить срок, на который заключается первоначальный договор между застройщиком и УК.

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