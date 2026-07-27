Вооруженные силы Украины нанесли удар по базе отдыха в Кирилловке, Запорожская область. Александр Криеренко описал инцидент как сознательное и жестокое нападение на мирное население, напомнив о трагедии в Старобельске.
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