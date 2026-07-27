Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 560 подписчиков

ВСУ атаковала базу отдыха в Кирилловке: жертвы среди мирных жителей

ВСУ атаковала базу отдыха в Кирилловке: жертвы среди мирных жителей

Вооруженные силы Украины нанесли удар по базе отдыха в Кирилловке, Запорожская область. Александр Криеренко описал инцидент как сознательное и жестокое нападение на мирное население, напомнив о трагедии в Старобельске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии