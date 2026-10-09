Mudslide sweeps away vehicles, bus in Chile's capital

A mudslide swept away vehicles in an eastern foothill area of Santiago, Chile, on Thursday, injuring six people, and stranding more than 1,000.
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