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Mudslide sweeps away vehicles, bus in Chile's capital

A mudslide swept away vehicles in an eastern foothill area of Santiago, Chile, on Thursday, injuring six people, and stranding more than 1,000.

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