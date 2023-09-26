Касаткина сохранила место в рейтинге WTA

Сразу две представительницы российского тенниса покинули первую двадцатку мирового рейтинга. Согласно опубликованному на официально сайте Женской теннисной ассоциация (WTA) рейтингу в одиночном разряде, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова теперь занимают соответственно 21-ю и 22-ю позиции в нем.
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