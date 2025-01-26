Не покупаю даже белье. Откровения россиянки, отказавшейся от шоппинга

Майя Majesty

С пластиковыми пакетами ну никак вопрос не решится. Есть продукты питания, которые в целлофан изначально заворачиваются, упаковываются, Пластик и его составляющие используется как тара изготовителем. А все потому, что в другой таре их никак не довезти до потребителя. Я уже не говорю о химической промышленности( порошки жидкие, жидкости для авто, например). ФармаКО..(-логия) сколько пластика и его производных используется для упаковки медикаментов (аптека, оптика, больничное обеспечение) Техника любая и их упаковка... Да можно перечислять до бесконечности