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Болгарский иерарх заявил, что процесс против Киевской Митрополии затрагивает всё мировое Православие

Ловчанский митрополит Гавриил направил судьям, рассматривающим иск Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) против Киевской Митрополии, официальное обращение в защиту канонической Церкви Московского Патриархата в Украине.

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