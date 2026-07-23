Болгарский иерарх заявил, что процесс против Киевской Митрополии затрагивает всё мировое Православие

Ловчанский митрополит Гавриил направил судьям, рассматривающим иск Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ГЭСС) против Киевской Митрополии, официальное обращение в защиту канонической Церкви Московского Патриархата в Украине.
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