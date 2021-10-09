В Грузии объявили 11 октября днем траура по жертвам обрушения в Батуми

Власти Грузии объявили 11 октября днем траура по погибшим в результате обрушения дома в Батуми. Об этом в субботу, 9 октября, сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на своей странице в Facebook.
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