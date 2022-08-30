Как понизить высокую температуру тела без таблеток

Эффективные жаропонижающие лекарственные растения: Стебли малины (чем толще стебель, тем лучше) – самое мощное потогонное и жаропонижающее средство – отваривается 20-30 минут до тёмно-малинового цвета и выпивается в несколько приёмов (эффективны также цветки и высушенные плоды); Цветки липы – заварить с кожурой одного яблока, добавить мёд и выпить быстро от трёх до пяти чашек одна за другой горячим настоем; Кора ивы – природный источник салициловой кислоты – 20 г перетёртой коры заварить в 200 мл кипятка, настоять 30 минут и пить по одной столовой ложке 5-6 раз в день; Цветки бузины, листья и почки смородины – заваривать и пить как чай.