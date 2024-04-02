Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

309 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Грачев
    В русском языке есть поговорка - "Посади свинью за стол, она и ноги положит на стол".Краснодарцы моют ...
  • Вовладар Даров
    Пустышка, обиженка, обыкновенный ноль!Мечта – навредить...
  • Степан Пленкин
    А у кинотеатра нужно поменять название об этом ПОДУМАЛИ ,Стало известно, к...

Для достройки двух крупных ЖК в Краснодаре потребовалось вмешательство прокуратуры

Для достройки двух крупных ЖК в Краснодаре потребовалось вмешательство прокуратуры

Для достройки двух крупных ЖК в Краснодаре потребовалось вмешательство прокуратурыПрокуратура края во время проверки установила, что ООО «СК Мегаполис» и ИСК «РАС» при строительстве жилых комплексов «На Магистральной» и «Парусная Регата» в Краснодаре, грубо нарушены сроки исполнения обязательств перед дольщиками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх