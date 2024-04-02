Для достройки двух крупных ЖК в Краснодаре потребовалось вмешательство прокуратуры

Для достройки двух крупных ЖК в Краснодаре потребовалось вмешательство прокуратурыПрокуратура края во время проверки установила, что ООО «СК Мегаполис» и ИСК «РАС» при строительстве жилых комплексов «На Магистральной» и «Парусная Регата» в Краснодаре, грубо нарушены сроки исполнения обязательств перед дольщиками.