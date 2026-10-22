В костромском суде шёл третий час заседания. Адвокат Даниила Воробьёва — актёра, которого страна знает по «Триггеру» и нашумевшему «Жару», — настаивал на своём: процесс закрыть от прессы, временные алименты на шестилетнюю дочь снизить до пятидесяти тысяч рублей.