Литературная карьера Мураками началась в 1976 году, когда он, еще будучи студентом, опубликовал роман "Все оттенки голубого" Японский писатель, сценарист и режиссер Рю Мураками скончался 17 октября на 75-м году жизни.
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