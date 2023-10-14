Выделяет кислород и пригодно в пищу: ученые нашли растение для долгих полетов в космосе

Группа ученых из Университета Махидол в Таиланде провела исследование, в результате которого была обнаружено растение, способное расти в условиях 20-кратного превышения земной гравитации или полной невесомости.
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