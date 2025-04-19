🎨В Ялте планируют построить школу искусств Заявка на финансирование будет подана в рамках национального проекта «Семья», сообщил заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский.
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🎨В Ялте планируют построить школу искусств Заявка на финансирование будет подана в рамках национального проекта «Семья», сообщил заместитель главы администрации Ялты Ренард Кутковский.