Донские казаки отказали УГИЛ* в праве на землю Донбасса

«Не надо идти на нашу землю. Все, кто приходил на нашу землю, здесь и остались навеки».Донские казаки записали обращение к украинским националистам и западным наёмникам:«Сегодня, как и много лет назад, донские казаки стоят на защите нашей Родины.
«Не надо идти на нашу землю. Все, кто приходил на нашу землю, здесь и остались навеки».Донские казаки записали обращение к украинским националистам и западным наёмникам:«Сегодня, как и много лет назад, донские казаки стоят на защите нашей Родины.
Свежие комментарии