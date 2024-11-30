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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ничушкин забросил 3-ю шайбу в сезоне в игре с «Далласом». Он набрал очки в 4-м матче подряд – 3+3 на отрезке

Форвард «Колорадо» отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Старс» (3:5).  В активе 29-летнего россиянина стало 6 (3+3) очков в 7 играх в текущем сезоне.

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