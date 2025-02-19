Переговоры, прошедшие 18 февраля 2025 года в солнечном Эр-Рияде, войдут в историю как великий дипломатический балет, в котором одна сторона заявляла о «конструктивности», а другая — о «необходимости компромиссов».
Дипломатический вальс: кто кого переиграл в Эр-Рияде? (Немного стеба на злобу дня. Но факты верны)
Комментарии
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Семен Демин
Если бы все было так, как в анекдоте. Но РФ это не СССР, увы. Надо полагать, что дальше установления дипломатических отношений (обмена послами) дело не пойдет. Интересы США и России антогонистичны. Надо скорее брать Херсон, Одессу, Харьков, всеми силами укреплять ВС РФ. Иначе кирдык!
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6 час.
Ингерман Ланская
замечательно, что у власти не камуноиды, а то у камуноидов, помнится что ни договор, то брестский - сдача территорий и выплата контрибуций
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4 час.
ВА
Владимир Акулов
Если бы быстро взяли Киев и Львов , - переговоры были бы успешнее для нас...А так можем рассчитывать только на усталость Запада от этого *военного геморроя*...И на угрозу того , что можем дойти до Днепра...
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55 мин.
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