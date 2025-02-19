Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Дипломатический вальс: кто кого переиграл в Эр-Рияде? (Немного стеба на злобу дня. Но факты верны)

Дипломатический вальс: кто кого переиграл в Эр-Рияде? (Немного стеба на злобу дня. Но факты верны)

Переговоры, прошедшие 18 февраля 2025 года в солнечном Эр-Рияде, войдут в историю как великий дипломатический балет, в котором одна сторона заявляла о «конструктивности», а другая — о «необходимости компромиссов».

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Комментарии
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Семен Демин
Если бы все было так, как в анекдоте. Но РФ это не СССР, увы. Надо полагать, что дальше установления дипломатических отношений (обмена послами)  дело не пойдет. Интересы США и России антогонистичны. Надо скорее брать Херсон, Одессу, Харьков, всеми силами укреплять ВС РФ. Иначе кирдык!
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6 час.
Ингерман Ланская
замечательно, что у власти не камуноиды, а то у камуноидов, помнится что ни договор, то брестский - сдача территорий и выплата контрибуций
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ВА
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Если  бы  быстро  взяли  Киев  и  Львов  , -  переговоры  были  бы  успешнее  для  нас...А  так  можем  рассчитывать  только  на усталость  Запада  от  этого  *военного геморроя*...И  на  угрозу  того   ,  что  можем  дойти  до  Днепра...
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