Дипломатический вальс: кто кого переиграл в Эр-Рияде? (Немного стеба на злобу дня. Но факты верны)

Семен Демин Если бы все было так, как в анекдоте. Но РФ это не СССР, увы. Надо полагать, что дальше установления дипломатических отношений (обмена послами) дело не пойдет. Интересы США и России антогонистичны. Надо скорее брать Херсон, Одессу, Харьков, всеми силами укреплять ВС РФ. Иначе кирдык!

Ингерман Ланская замечательно, что у власти не камуноиды, а то у камуноидов, помнится что ни договор, то брестский - сдача территорий и выплата контрибуций