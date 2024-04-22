Раскрыла себя: молодая жена Петрова ушла вразнос на публике

Супруга артиста удивила своим поведением. Александр Петров с женой Викторией предоставлено Пресс-службойКогда Александр Петров внезапно женился на никому неизвестной девушке по имени Виктория, он утверждал, что познакомился с ней случайно в ресторане и никакого отношения к миру шоу-бизнеса его избранница не имеет.